دور أذربيجان في ضمان أمن الطاقة في أوروبا يستمر في الزيادة

باكو، 18 يناير، (أذرتاج)

يستمر دور أذربيجان في ضمان أمن الطاقة في أوروبا في الزيادة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن أذربيجان صدرت 10.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا خلال العام الماضي.

بسبب الصراع الروسي الأوكراني، ترفض دول الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي وتبحث عن طرق بديلة. الطريقة المثلى للقضاء على أزمة الطاقة في أوروبا هي نقل الغاز الأذربيجاني إلى القارة.

يمكن نقل 5 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز إلى أوروبا عبر خط انابيب الغاز العابر للأدرياتيكي (تاب). وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تيم ميفي إن تاب موثوقة بالنسبة لأوروبا وأن خط الأنابيب لديه القدرة على نقل غاز إضافي. كما سيخلق بيع غاز إضافي إلى أوروبا فرصة لتنويع الصادرات بالنسبة لأذربيجان.

وأكد الرئيس إلهام علييف في مقابلة مع قنوات تلفزيونية محلية أن أذربيجان ستصدر 12 مليار متر مكعب من الغاز الى الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام. في عام 2023، ستصدر أذربيجان ما مجموعه 24 مليار متر مكعب من الغاز ونصفه لحصة أوروبا. حتى الآن، كان هذا المؤشر يساوي 8.1 مليار متر مكعب سنويا. اعتبارا من عام 2027، ستزيد أذربيجان من حجم نقل الغاز وسيصل هذا الرقم إلى ما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب سنويا.