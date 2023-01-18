الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس "مجموعة غولدمان ساش" في الشئون العالمية في دافوس

باكو، 18 يناير (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيسَ "مجموعة غولدمان ساش" في الشئون العالمية كارد كوهين في دافوس في 18 يناير. أفادت أذرتاج انه اشير في اللقاء الى الاستمرار الناجح للتعاون بين مجموعة غولدمان ساش والبنك الأهلي الاذربيجاني وصندوق النفط الحكومي.

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