سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 91 دولار

باكو، 18 يناير، (اذرتاج) ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني. أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 91.23 دولار بعد ارتفاعه 0.88 دولار. يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

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