قرية كولّوجه لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
باكو، 18 يناير (أذرتاج)
تقع قرية كولوجه لمحافظة اغدام على بعد 26 كم شمالا من مركز المحافظة و10 كم شرقا من قرية بابراوند في سهل قره باغ.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في16 ابريل عام 1994. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.
تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
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