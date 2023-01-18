زلزال بقوة 6.3 يضرب إندونيسيا
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
باكو، 18 يناير، (اذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر اندونيسيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان مركز الزلزال وقع على بعد 77 كم من جنوب شرق جورونتالو.
ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٤]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٤١]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٠٢]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤١]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٥]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٤٩]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٥٩]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤١]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:١٠]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤٨]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤٣]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١١]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٠]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٩]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:١٣]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٣]
١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٣]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك