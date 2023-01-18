زلزال بقوة 6.3 يضرب إندونيسيا

باكو، 18 يناير، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر اندونيسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان مركز الزلزال وقع على بعد 77 كم من جنوب شرق جورونتالو.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.