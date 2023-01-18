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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Kromatix SA في دافوس

    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٩]

    دافوس، 18 يناير (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف المدير التنفيذي العام لشركة Kromatix SA رافق حنبلي في دافوس في 18 يناير.

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