الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Kromatix SA في دافوس
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٩]
دافوس، 18 يناير (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف المدير التنفيذي العام لشركة Kromatix SA رافق حنبلي في دافوس في 18 يناير.
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