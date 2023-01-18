الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Kromatix SA في دافوس

دافوس، 18 يناير (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف المدير التنفيذي العام لشركة Kromatix SA رافق حنبلي في دافوس في 18 يناير.

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