الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي العام لشركة "Carlsberg Group" في دافوس
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٥٣]
دافوس، 18 يناير، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الرئيس والمدير التنفيذي العام لشركة "Carlsberg Group" كيست هارت في دافوس في 18 يناير.
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