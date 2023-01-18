الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي العام لشركة "Carlsberg Group" في دافوس

دافوس، 18 يناير، (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الرئيس والمدير التنفيذي العام لشركة "Carlsberg Group" كيست هارت في دافوس في 18 يناير.

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