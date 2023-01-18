"أوبك" ترفع توقعاتها في إنتاج النفط في اذربيجان عام 2023 إلى 800 مليون برميل يوميا
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤١]
باكو، 18 يناير، (أذرتاج)
زادت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها في متوسط الإنتاج اليومي من النفط وغيره من الهيدروكربونات السائلة في أذربيجان لعام 2023.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن التقرير الشهري لمنظمة أوبك أنه من المتوقع أن يكون متوسط الإنتاج اليومي من النفط وغيره من الهيدروكربونات السائلة في البلاد عند مستوى 800 ألف برميل خلال العام الحالي، وهذا يعني زيادة قدرها 60 ألف برميل مقارنة بالتوقعات السابقة وهو ما يزيد بمقدار 1000 برميل عن التوقعات السابقة.
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