لقاء بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا في دافوس

دافوس، 18 يناير (أذرتاج) جرى لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا في 18 يناير في دافوس.

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