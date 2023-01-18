  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا في دافوس

    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٤٥‎]

    دافوس، 18 يناير (أذرتاج)

    جرى لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا في 18 يناير في دافوس.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٣٩]
    الرئيس إلهام علييف يبحث مع المدير التنفيذي العام لشركة بي بي مسائل توسيع مشاريع طاقة أذربيجان
    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي العام لشركة "Carlsberg Group" في دافوس - تحديث
    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "Signify" في دافوس
    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٩]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة Kromatix SA في دافوس
    لقاء بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا في دافوس لقاء بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا في دافوس لقاء بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا في دافوس