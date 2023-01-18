لقاء بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا في دافوس
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٤٥]
دافوس، 18 يناير (أذرتاج)
جرى لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا في 18 يناير في دافوس.
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