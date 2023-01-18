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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر منتجات إلى 184 دولة

    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٢]
    أذربيجان تصدر منتجات إلى 184 دولة

    باكو، 18 يناير، (أذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 184 دولة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 121 دولة واستيرادها من 172 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

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