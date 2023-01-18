أذربيجان تصدر منتجات إلى 184 دولة
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٢]
باكو، 18 يناير، (أذرتاج)
أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 184 دولة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 121 دولة واستيرادها من 172 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٥]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤٨]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٨:١٥]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٨:١٤]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٠]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٥]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٠]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٥]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٢]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١١]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٦:١١]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٨]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك