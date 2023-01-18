تقنيات شركة Kromatix SA تستخدم في المباني في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 18 يناير (أذرتاج)

ستستخدم تكنولوجيا Kromatix SA في المباني والانشاء في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج ان هذه المسألة نوقشت في لقاء جمع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع المدير التنفيذي العام لشركة " Kromatix SA" رافق حنبلي في دافوس.

قيل ان الشركة تنتج التقنيات التي تسمح باستخدام الالواح الزجاجية والغطاءات الزجاجية كالألواح الكهرضوئية.