أذربيجان: 75 إصابة بكورونا في 18 يناير

باكو، 18 يناير، (اذرتاج)

سجلت 75 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و59 حالة تعافي و6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 18 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و525 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف ومصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و60 مريضا منهم ويستمر علاج 464 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2851 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و464 ألف و270 فحص.