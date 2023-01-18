أذربيجان: تطعيم 354 جرعة من لقاح كورونا في 18 يناير

باكو، 18 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 354 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 152 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و66 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 109 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و27 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و938 ألف و596 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و400 ألف و467 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و427 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و396 ألف و705 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 ألف و997 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.