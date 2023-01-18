وزير الخارجية الروسي: قضية ممر لاتشين ستسوّى في المستقبل القريب

باكو، 18 يناير، أذرتاج

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو إن قضية ممر لاتشين ستسوى في المستقبل القريب.

وأوضح لافروف أن لقاء نظم مؤخرا بين ممثل أذربيجان وممثلي قراباغ بحضور قائد قوات حفظ السلام الروسي وأرى أن القضية ستسوى في المستقبل القريب.

وأضاف أن البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020م ينص على أن ممر لاتشين يجب أن يكون مفتوحا أمام حركة المواطنين والشحنات ومراكب النقل في كلا الاتجاهين مع التشديد خاصة على أن الشحنات العسكرية لا يجوز نقلها على هذا الممر.

وزاد أن عساكر روسيا يدرسون حاليا معلومات قدمتها أذربيجان بشأن نقل الجانب الأرميني عبر ممر لاتشين الألغام التي يزرعونها فيما بعد بخلاف بنود وشروط البيان الثلاثي على أراض قريبة من مواقع أذربيجان.