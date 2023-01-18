الرئيس إلهام علييف يبحث مع المدير التنفيذي العام لشركة بي بي مسائل توسيع مشاريع طاقة أذربيجان

باكو، 18 يناير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 18 يناير في دافوس بالمدير التنفيذي العام لمجموعة بي بي برنار لوني.

وتم التشديد في اللقاء على فعاليات شركة بي بي في أذربيجان منذ الفترة الطويلة. وطرح الطرفان على بساط البحث قضايا انتقال مشاريع طاقة أذربيجان إلى المرحلة الجديدة وزيادة أحجام الغاز ومشاركة أكثر نشاطا لشركة بي بي في مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع المشاريع الموجودة.

ورفع برنار لوني الشكر للرئيس إلهام علييف على التعاون الاستراتيجي طويل الأمد.

ونقل لوني تهانيه إلى الرئيس إلهام علييف بشأن الإنجازات الكبيرة وتطورات التنمية السريعة في أذربيجان فيما أشار إلى أهمية الإنجازات التي حققتها أذربيجان على الرغم من الصعوبات المالية الهائلة في العالم وذكر لوني كذلك الأعمال الواسعة نطاق المنفذة في مجال البنية التحتية البنائية في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وابلغ برنار لوني بالتأكد أن الإنجازات المحرزة في أذربيجان هي مستهل تطورات التنمية الكبيرة.