كبز كنجة يتغلب وديا على قيصر الكازاخي ضمن معسكره الشتوي
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٥٢]
باكو، 18 يناير، أذرتاج
تغلب نادي كبز كنجة وديا على قيصر الكازاخي ضمن معسكره الشتوي المنظم في أنطاليا التركية بثلاثة أهداف دون رد.
وسجل أهداف النادي الكنجوي في آخر مبارياته الودية احمد ايزايا مرتين وماتيه كويركويا.
يذكر أن كبز تغلب في المباراة الودية على ام تي كا بودابست بهدف يتيم فيما تعادل سلبيا في المباراة الثانية مع نوفي بازار الصربي.
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