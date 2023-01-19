الرئيس الأذربيجاني يحضر "المائدة المستديرة" في موضوع "توجيه واقع الطاقة الجديدة" في دافوس
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:١٥]
دافوس، 19 يناير (أذرتاج)
أقيمت "مائدة مستديرة" في موضوع "توجيه واقع الطاقة الجديدة" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير.
أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني حضر المائدة المستديرة.
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