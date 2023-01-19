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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يحضر "المائدة المستديرة" في موضوع "توجيه واقع الطاقة الجديدة" في دافوس

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:١٥‎]

    دافوس، 19 يناير (أذرتاج)

    أقيمت "مائدة مستديرة" في موضوع "توجيه واقع الطاقة الجديدة" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير.

    أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني حضر المائدة المستديرة.

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