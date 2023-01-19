الرئيس الأذربيجاني يحضر "المائدة المستديرة" في موضوع "توجيه واقع الطاقة الجديدة" في دافوس

دافوس، 19 يناير (أذرتاج) أقيمت "مائدة مستديرة" في موضوع "توجيه واقع الطاقة الجديدة" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير. أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني حضر المائدة المستديرة.

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