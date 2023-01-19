الرئيس إلهام علييف يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دافوس

باكو، 19 يناير (أذرتاج)

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) ميمونة محمد شريف في دافوس في 18 يناير.

أفادت أذرتاج ان الرئيس علييف استذكر في اللقاء بلقاءاته مع السيدة ميمونة محمد شريف اثناء المنتدى الحضري الوطني الأول الأذربيجاني المنتظم بمدينتي "اغدام" و"باكو".

من جانبها استذكرت ميمونة محمد شريف بزياراتها الى أذربيجان وأعربت عن شكرها لأذربيجان على دعمها لنشاط برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. قالت ان أذربيجان دولة رئيسية بين البلدان من حيث تبرعاتها المالية المتطوعة الى برنامج UN-HABITAT.

وأكدت المديرة التنفيذية للبرنامج ان أذربيجان أحرزت نتائج جيدة في مجال التخطيط الحضري المستمر وتواصل نشاطها في هذا المجال.

بدوره قال الرئيس ان أذربيجان تدعم اهداف برنامج المستوطنات البشرية مشيرا الى ان البرنامج ينفذ مهمة واجبة على المستوى العالمي، معلنا ان أذربيجان ستواصل دعمها لنشاط هذه المنظمة.

اضافت ميمونة محمد شريف ان تجربة أذربيجان في مجال التخطيط الحضري شيقة للبلدان الأخرى أيضا.

ثم اجري تبادل الآراء حول تطوير التعاون بين أذربيجان برنامج المستوطنات البشرية ومسائل تنظيم المنتدى الحضري الوطني.

اكدت المديرة التنفيذية ان أذربيجان تشارك عن كثب في فعاليات الهيئات الفرعية للبرنامج.