الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس اللاتفي في دافوس

دافوس، 19 يناير (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الرئيس اللاتفي ايغليس ليفيتس في دافوس في 18 يناير.

أفادت أذرتاج ان الرئيس علييف استذكر بزياراته الى لاتفيا ودعا الرئيس اللاتفي للقيام بزيارة أذربيجان.

قال الرئيس اللاتفي قبوله للدعوة مشيرا الى ان أذربيجان شريك مهم بالنسبة للاتفيا.

تناول الطرفان في الحديث العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي أيضا. قيل ان لاتفيا تدعم دوما علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي. كذلك اشيد بدور أذربيجان في امن الطاقة الأوروبي وإمداد أوروبا بالغاز. اشير الى زيادة إمكانيات أذربيجان كبلد مُصدّر الطاقة الكهربائية الى بلدان الاتحاد الأوروبي مع الإشارة الى أهمية الاتفاقية الموقعة في تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر في بوخارست في ديسمبر العام الماضي.

تم التشديد في اللقاء على الدور المهم، الذي تلعبه أذربيجان باعتبارها بلدا واقعا في الممر الأوسط، في مجال النقل المهم بين آسيا المركزية والاتحاد الأوروبي.

تحدث الطرفان في اللقاء عن مسائل التعاون بين لاتفيا وأذربيجان في إطار منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. أشار الرئيس اللاتفي خاصة الى نشاط الرئيس إلهام علييف كرئيس حركة عدم الانحياز.

اشاد ليفيتس بمبادرات أذربيجان في اطار رئاستها لحركة عدم الانحياز، لاسيما نشاطها الناجح في مكافحة كوفيد 19.