زيادة الدخل الفردي للسكان

باكو، 19 يناير، (أذرتاج) بلغ الدخل الاسمي لسكان البلاد 68 مليارا و914.6 مليون مانات أو 6844.9 مانات خلال عام 2022. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 61 مليارا و897.7 مليون مانات.

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