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    سياسة


    في إطار إجراءات التحكيم.. أذربيجان تطالب أرمينيا بدفع التعويض التام لإبادتها البيئة في الأراضي الأذربيجانية

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٦]
    في إطار إجراءات التحكيم.. أذربيجان تطالب أرمينيا بدفع التعويض التام لإبادتها البيئة في الأراضي الأذربيجانية

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    في إطار إجراءات التحكيم.. تطالب اذربيجانُ أرمينيا بوقف كل انتهاكاتها المستمرة لاتفاقية برن وبدفع التعويضات التامة لإبادتها البيئة في الأراضي الأذربيجانية التي احتلتها.

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية عن إجراءات التحكيم التي أطلقتها أذربيجان ضد أرمينيا لإبادتها البيئة على النطاق الواسع.

    كما ورد في اليان ان الدعوى التي رفعتها أذربيجان بهذا الشأن تشير أيضا الى ان أرمينيا تنتهك انتهاكا صارخا التزاماتها القانونية التي تعهدت بها من "اتفاقية برن لحماية الحياة البرية والموائل الطبيعية الأوروبية"، لاسيما التزاماتها في ضمان صون عالم الحيوانات الوحشية وعالم النباتات وإحيائها وتحسينها.

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