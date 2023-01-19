الرئيس إلهام علييف: سياستنا كانت تعتمد على التعاون دوما

باكو، 19 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية أجرتها معه قناة CGTN الصينية في دافوس " إنني أرى طموحات بعض البلدان والنضال من اجل ما يسمى بزعامة في المنطقة او في العالم وعدم قياس الإمكانات بشكل صحيح والاستخفاف بإمكانيات الخصم من الأمور التي تصعب التعاون.

وأكد الرئيس إلهام علييف أن كل هذا يؤدي في نهاية المطاف إلى انعدام الثقة وحدوث التوتر والحروب، موضحًا "أن سياستنا كانت على الدوام تعتمد حقا على التعاون لأننا نؤمن قطعا بأن النجاح يأتي الا نتيجة التعاون، لأنك كلما تمنح أكثر وتساعد أكثر تحصل على أكثر ولأن العالم مبني على ذلك".