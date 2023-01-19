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    سياسة


    الرئيس الاذربيجاني: السياسة والحياة شبيهتان جدا لأن السياسة تنتهج من جانب الناس

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢١]
    الرئيس الاذربيجاني: السياسة والحياة شبيهتان جدا لأن السياسة تنتهج من جانب الناس

    باكو، 19 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية أجرتها معه قناة CGTN الصينية في دافوس إن السياسة والحياة شبيهتان جدا لأن السياسة تنتهج من جانب الناس.

    وأوضح الرئيس علييف ردا على سؤال مراسلة القناة الصينية أن أذربيجان ترأس منظمة حركة عدم الانحياز منذ 4 سنوات على التوالي مفيدا "أننا انتخِبنا بالإجماع ومددت رئاستنا بالإجماع لمدة عام آخر إلى نهاية العام الحالي وقد أبدينا خلال هذه الفترة أننا نريد رفع صوت هذه المنظمة ونريد أن تحتل هذه المنظمة مكانتها المستحقة لها في الساحة العالمية."

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