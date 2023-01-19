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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دافوس

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دافوس

    دافوس، 19 يناير، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيرينك في دافوس في 19 يناير.

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