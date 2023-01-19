الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دافوس
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٠]
دافوس، 19 يناير، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيرينك في دافوس في 19 يناير.
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