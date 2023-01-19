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    اذبرومو يبحث التعاون مع الشركة التركية

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
    اذبرومو يبحث التعاون مع الشركة التركية

    باكو، 19 يناير، (أذرتاج)

    زار ممثلو شركة "التجارة الصناعية "ATIŞ YAPI" التركية مقر وكالة ترويج التصدير والاستثمارات - اذبرومو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو أن نائب المدير التنفيذي للوكالة زهراب قادروف أطلع الجانب التركي على فرص التجارة والاستثمار في أذربيجان واتجاهات أنشطة الوكالة وإجراءات دعم رواد الأعمال.

    قال مدير قطاع السياحة والخدمات بشركة "التجارة الصناعية "ATIŞ YAPI" رمضان أوزغور إن الشركة تعمل في مجالات البناء والتمويل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات ومبيعات الأثاث وأطلع ممثل الشركة التركية على المشاريع المنفذة وكذلك نية الشركة فتح مكتب لها في أذربيجان.

    تم تبادل الآراء حول التعاون في اتجاه تنظيم أنشطة شركة "التجارة الصناعية "ATIŞ YAPI" في أذربيجان.

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