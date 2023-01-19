الرئيس إلهام علييف: يجب ان تقدر اعمال الصين في الساحة العالمية تقديرا عاليا

باكو، 19 يناير، (أذرتاج)

أستطيع أن أقول بصدق إن أعمال الصين في الساحة العالمية للدعم والتعاون يجب أن تحظى بتقدير كبير من المجتمع الدولي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مقابلة مع قناة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن).

قال الرئيس: "تفعلون ذلك على نطاق عالمي. ونفعل ذلك أكثر على نطاق إقليمي. ولكن فلسفتنا متشابهة وناجحة. انظروا، الصين هي واحدة من أنجح الدول في العالم وواحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم. لقد حققتم ذلك بفضل عملكم وحكمة شعبكم وقيادة بلدكم وجهودكم الموجهة نحو النتائج".