الرئيس إلهام علييف يلتقي مؤسس ورئيس شركة "Adani Group" في دافوس (محدث)

باكو، 19 يناير (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع مؤسس ورئيس شركة "Adani Group" غاوتام آداني في دافوس في 19 يناير.

قيل في اللقاء ان أذربيجان مبادرة لممري النقل الشرق - الغرب والشمال - الجنوب وهي واحدة من مركز توزيع النقل واللوجستية الرئيسية، نوقشت آفاق التعاون في هذا السياق، حسبما أفادت أذرتاج.

وأشير الى الأهمية الخاصة للممر الأوسط الذي يمر عبر أراضي أذربيجان في سياق ممر النقل الشرق – الغرب.

قال آداني ان الشركة تستثمر أموالها في إدارة الموانئ في الهند والمناطق الأخرى للعالم، وتملك خبرة واسعة في مجالات النقل والشحن.

قيل ان أذربيجان جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أجري تبادل الآراء حول تطوير الاقتصاد في أذربيجان وآفاق التعاون مع Adani Group في مجالات البتروكيماويات والتعدين والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

تم التوصل الى اتفاق حول تنظيم الزيارات المتبادلة للوفدين واجراء مناقشات اكثر تفصيلا للتعاون المقبل.