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    وزير: اكتشاف حقول نفط في حوض النيل الأزرق بإثيوبيا

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٨]
    وزير: اكتشاف حقول نفط في حوض النيل الأزرق بإثيوبيا

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    أعلن وزير المناجم والنفط والغاز الإثيوبي، تاكيل أوما، اكتشاف حقول نفطية في وادي نهر النيل الأزرق في غرب إثيوبيا، بإجمالي احتياطيات يبلغ 2 مليار برميل.

    أفادت وكالة تاس ان قناة "فانا" نقلت عن الوزير قوله: " أظهرت الأعمال الجيولوجية المنفذة في منطقة "وارا لو" بوادي أباي (الاسم الإثيوبي لنهر النيل الأزرق) وجود كميات كبيرة من النفط". وتابع الوزير: "بدأ استكمال الأعمال الجيولوجية لحقول النفط بهدف إعدادها للتطوير الصناعي".

    يُذكر أن إثيوبيا تستورد في الوقت الحالي جميع ما تحتاجه البلاد من النفط ومنتجاته، على الرغم من اكتشاف حقل نفط وغاز كبير قبل خمس سنوات في ولاية الصومال.

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