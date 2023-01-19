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    نقل أكثر من 29 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٣]
    نقل أكثر من 29 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب

    باكو، 19 يناير، (اذرتاج)

    تم تصدير 37 مليونا و781.5 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خطوط أنابيب النفط الرئيسية الأذربيجانية خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان 78.7 في المائة من النقل تحقق عبر خط أنبوب النفط الرئيسي "باكو – تبيليسي – جيهان" حيث نقل عبر الخط المذكور خلال العام الماضي 29 مليونا و749.6 الف طن من النفط.

    كما تم شحن 5 ملايين و103.9 ألف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان".

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