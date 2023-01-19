الرئيس إلهام علييف: النمو الاقتصادي في الصين مهم جدا لدولة مثل أذربيجان

باكو، 19 يناير، (أذرتاج)

لا يقتصر اقتصاد الصين على بلدكم. لها تأثير على الاقتصاد العالمي وتستند توقعات العديد من المؤسسات التحليلية على توقعات نمو الاقتصاد الصيني. إنها مسؤولية وتتفهم حكومتكم هذه المسؤولية العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مقابلة مع قناة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن).

اعرب رئيس الدولة عن تقديره لالتزام الصين بالتنمية الاقتصادية والإصلاحات وعزيمتها الثابتة على كونها أكثر انفتاحا على العالم وقال: "إذا أدلى مسؤول رفيع المستوى في بلدكم بمثل هذا التصريح في دافوس، فإن هذه إشارة جيدة للغاية للاقتصاد العالمي وجميع البلدان وبما في ذلك بلدنا. النمو الاقتصادي في الصين مهم جدا لدولة مثل اذربيجان".

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن الصين حققت بانتظام الأهداف المحددة لعقود من الزمن وأن مؤشراتها الاقتصادية لها تأثير جاد على الاقتصاد العالمي والعديد من البلدان.