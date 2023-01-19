باكو، 19 يناير، (أذرتاج)

أذربيجان بلد جذاب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع مؤسس ورئيس شركة "Adani Group" غاوتام آداني في دافوس.

تم ذكر الأهمية الخاصة للممر الأوسط الذي يمر عبر أراضي أذربيجان في سياق ممر النقل بين الشرق والغرب.

كما تم تبادل الآراء حول تطوير اقتصاد البلد وآفاق التعاون مع شركة "Adani Group" في البتروكيماويات والتعدين والصناعة المعدنية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.