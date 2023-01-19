أذربيجان بلد جذاب للاستثمارات الأجنبية المباشرة
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
باكو، 19 يناير، (أذرتاج)
أذربيجان بلد جذاب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع مؤسس ورئيس شركة "Adani Group" غاوتام آداني في دافوس.
تم ذكر الأهمية الخاصة للممر الأوسط الذي يمر عبر أراضي أذربيجان في سياق ممر النقل بين الشرق والغرب.
كما تم تبادل الآراء حول تطوير اقتصاد البلد وآفاق التعاون مع شركة "Adani Group" في البتروكيماويات والتعدين والصناعة المعدنية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٨]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٥]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٢]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٤٨]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٤٤]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٣٠]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٨]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٢٥]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٤]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٩]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٦:١١]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٨]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٥]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٩]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك