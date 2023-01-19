الرئيس إلهام علييف: جميع البرامج التي أخذنا في تنفيذها قد أنجزت

باكو، 19 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة صحفية أجرتها معه قناة CGTN الصينية في دافوس إنني أقوم كل سنة بزيارات إقليمية حوالي 30-40 مرة وأهتم بما يثير قلقا لدى الناس من مشكلات ويجب حله وينبغي لنا أن ننجزه وذلك جزء من المشاريع العالمية مثل أمن الطاقة والنقل وحياة الناس اليومية.

وأضاف الرئيس أن ثمة آلات مختلفة من اجل ضمان العيش الجيد للناس مفيدا "أنك يجب عليك بالدرجة الأولى أن تتعامل مع شعبك تعاملا صادقا فترى أنهم سيدعمونك ويثقون فيك. وفيما يخص البرامج كلها التي أخذنا في تنفيذها فجميعها أنجزت، ولا أحد في أذربيجان يقول، ثم يثبت أن برنامجًا اتخذ ذات يوم ترك دون تنفيذ. "

وزاد رئيس الدولة انه يتحمل مسؤولية عن كل ما قاله خلال فترة رئاسته الممتدة 20 سنة، مضيفا "أن أحد أكبر إنجازات شعبنا هو تحرير أراضينا المحتلة قبل عامين وكان ذلك إنجازا تاريخيا لا بل اهم الإنجازات التاريخية".