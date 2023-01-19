مناورات بحرية مشتركة تجريها روسيا والصين وجنوب إفريقيا في فبراير المقبل

باكو، 19 يناير (أذرتاج)

أعلنت وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جنوب إفريقيا، عن مناورات بحرية مشتركة ستقوم بها في البلاد سفن تابعة لجنوب إفريقيا وروسيا والصين في الفترة ما بين 17 إلى 27 فبراير، بهدف تعزيز العلاقات متعددة الأطراف بين الدول الثلاث.

أفادت وكالة تاس نقلا عن بيان لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، "ستقام التدريبات في المحيط الهندي لمدة 10 أيام في منطقتي ديربان وريتشارد باي"، وأن التدريبات تهدف إلى تبادل الخبرات العملية والمعرفية وتعزيز العلاقات المزدهرة بين البلدان الثلاثة.

وتمثل جنوب افريقيا في التدريبات كتيبة قوامها 350 عسكرياً من مختلف فروع القوات المسلحة والوحدات، سيعملون جنبا إلى جنب مع زملائهم من روسيا والصين.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن التدريبات الثلاثية أجريت لأول مرة في نوفمبر عام 2019، في منطقة كيب تاون جنوب غرب جنوب إفريقيا في مياه المحيط الأطلسي.

وتشمل منطقة التدريبات المنطقة المائية من مدينة ديربان إلى خليج ريتشاردز، والتي تمتد على مسافة 87 ميلاً بحرياً (160 كم)، وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في جنوب إفريقيا، أن روسيا، وفقاً للخطط الأولية، ستمثل بسفينتين حربيتين، وتركز التدريبات على عمليات إطلاق نيران المدفعية والدفاع الجوي.