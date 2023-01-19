أذربيجان: 46 إصابة بكورونا في 19 يناير

باكو، 19 يناير، (اذرتاج)

سجلت 46 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و79 حالة تعافي و4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 19 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و571 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و80 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و64 مريضا منهم ويستمر علاج 427 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2114 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و466 ألف و384 فحص.