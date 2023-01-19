أذربيجان: تطعيم 387 جرعة من لقاح كورونا في 19 يناير

باكو، 19 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 387 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 152 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و56 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 144 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و35 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و938 ألف و983 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و400 ألف و619 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و483 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و396 ألف و849 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 ألف و32 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.