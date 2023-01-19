تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والجبل الأسود في دافوس
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٨]
دافوس، 19 يناير، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش في دافوس.
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