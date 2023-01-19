  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والجبل الأسود في دافوس

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٨]

    دافوس، 19 يناير، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش في دافوس.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢١:١٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس وزراء كرواتيا في دافوس
    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:١٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي مؤسس ورئيس شركة "Adani Group" في دافوس (محدث)
    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دافوس
    تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والجبل الأسود في دافوس تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والجبل الأسود في دافوس