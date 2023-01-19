الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس وزراء كرواتيا في دافوس

دافوس، 19يناير (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيسَ وزراء كرواتيا آندري بلينكوفيتس في دافوس في 19 يناير.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف دعا رئيس وزراء كرواتيا للقيام بزيارة أذربيجان.

قبل آندري بلينكوفيتس الدعوة بامتنان.

نوقشت في اللقاء مسائل التعاون في مجال إزالة الألغام مع الإشارة الى ان كرواتيا لها خبرة في مجال إزالة الألغام، باعتبارها تضررت بالألغام.

قال الرئيس إلهام علييف ان أرمينيا زرعت عددا كثيرا من الألغام في أراضي أذربيجان خلال فترة الاحتلال التي استمرت 30 عاما، مشيرا الى ان حوالي 300 مواطن اذربيجاني قُتلوا وجُرحوا نتيجة انفجار الألغام حتى الان منذ 10 نوفمبر عام 2020. قال ان أذربيجان تقوم بتطهير مساحة واسعة من أراضيها المحررة من الألغام مشيرا الى وجود التعاون مع كرواتيا في هذا المجال وشراء معدات مختلفة ذات الصلة من الشركات الكرواتية.

كما نوقشت مسائل التعاون في الطاقة. تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. قيل ان أذربيجان تواصل نشاطها في تصدير احجام إضافية من الغاز الى الأسواق الاوربية.