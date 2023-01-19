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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: لأذربيجان أكبر اسطول في بحر الخزر

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف: لأذربيجان أكبر اسطول في بحر الخزر

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    ان الربط السككي، الذي انشأناه مؤخرا ويصل أذربيجان بجورجيا وتركيا ويمتد الى أوروبا، استمد من مشاريع خطوط انابيب النفط والغاز التي ننفذها بنجاح. اعتقد ان الاعمال قد استكملت في الجزء الاذربيجاني من الممر، والبنية التحتية للنقل موجودة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في جلسة نقاش بموضوع "الممر الأوسط الاورواسي: من الطريق الى الطريق العام" في إطار منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في 19 يناير.

    أضاف الرئيس أن أذربيجان تملك أكبر اسطول مكون من 53 سفينة في بحر الخزر. الى جانب ذلك، يمكن الإشارة هنا الى موانئ تركمانستان وكازاخستان وأذربيجان وبلدان آسيا المركزية التي تملك الربط السككي الجيد.

    يجب انشاء لجنة تنفيذية او هيأة تنفيذية تضم الدول المشاركة أي الشركاء من آسيا المركزية وأذربيجان وجورجيا وتركيا وأوروبا.

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