الرئيس إلهام علييف: البنية التحتية الضرورية في أذربيجان جاهزة لاستقبال حجم أكثر من الشحن

دافوس، 19 يناير (أذرتاج)

تتمتع أذربيجان بعلاقات جيدة مع جارتيها غربا وهما جورجيا وتركيا وبلدان آسيا المركزية شرقا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في جلسة نقاش بموضوع "الممر الأوسط الاورواسي: من الطريق الى الطريق العام" في إطار منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في 19 يناير.

قال الرئيس: "استثمرنا أموالا كثيرة في البنية التحتية للنقل، خلال سنين مضت، نظرا لكوننا ملتقى جغرافيا طبيعيا بين الغرب والشرق. وجميع منشآت البنى التحتية الضرورية في أذربيجان جاهزة لاستقبال احجام أكثر من الشحن."