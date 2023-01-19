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    إلهام علييف: طاقة التفريغ والتحميل في مينائنا البحري ستصل الى 25 مليون طن

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٤٨]
    إلهام علييف: طاقة التفريغ والتحميل في مينائنا البحري ستصل الى 25 مليون طن

    دافوس، 19 يناير (أذرتاج)

    سيتم توسيع طاقة مينائنا البحري للتفريغ والتحميل من 15 مليون طن الى 25 مليون طن وتم تخصيص ميزانية خاصة لهذا العمل.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في جلسة نقاش بموضوع "الممر الأوسط الاورواسي: من الطريق الى الطريق العام" في إطار منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في 19 يناير.

    أضاف الرئيس ان احد أسباب زيادة حجم الشحن هو صعوبات محتملة على مدار مسارات النقل التقليدية.

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