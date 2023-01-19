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    ممر النقل "الشمال – الجنوب": روسيا وتركمانستان تبحثان انشاء الطريق البري على طول الساحل الشرقي لبحر الخزر

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٥‎٨]
    ممر النقل

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    تبحث روسيا وتركمانستان مسائل انشاء الطريق البري على طول الساحل الشرقي لبحر الخزر في إطار ممر النقل "الشمال – الجنوب".

    أفادت أذرتاج ان هذا قاله رئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين في ملتقى الاعمال المنعقد في تركمانستان.

    أضاف ان مشروع انشاء الطريق رهن المناقشة حاليا. أكد ميشوستين على ضرورة زيادة حجم تبادل الشحن لموانئ روسيا وتركمانستان في بحر الخزر وكذلك توسيع تصدير قطارات الشحن والركاب.

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