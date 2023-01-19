الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

دافوس، 19 يناير (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب في دافوس في 19 يناير.

أفادت أذرتاج الطرفين اشيرا في اللقاء الى التعاون الناجح بين أذربيجان ومنتدى دافوس الاقتصادي والاهمية الكبيرة التي يبديها الطرفان لهذا التعاون.

ذكر شواب بامتنان انضمام أذربيجان الى المبادرات الجديدة للمنتدى الاقتصادي العالمي والمشاريع الجديدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

اشيد بالنشاط الناجح لمركز الثورة الصناعية الرابعة بمبادرة من الرئيس الاذربيجاني مع الإشارة الى اسهام هذا النشاط في توسيع جوانب مختلفة من التعاون مع منتدى دافوس الاقتصادي.

شدد كلاوس شواب بشكل خاص على اسهام أذربيجان في ضمان امن الطاقة في أوروبا.

كما اجري تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.