رئيس الأركان العامة يتفقد جاهزية الوحدات العسكرية في كلبجار ولاتشين

باكو، 19 يناير (أذرتاج)

تفقد النائب الأول لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف والقياديين العسكريين الآخرين جاهزية الوحدات العسكرية في أراضي محافظتي كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال.

أفادت أذرتاج ان رئيس الأركان العامة استمع الى تقارير عن الظروف العملياتية ووجه بالجاهزية لمواجهة الاستفزازات المحتملة في حينها وبشكل حازم.

كما وجّه بتكثيف التدريبات لمواصلة اعلى درجة من الجاهزية القتالية وتحسين مهارات إدارة الوحدات.