الرئيس إلهام علييف يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية والإدارة في دافوس

دافوس، 19 يناير (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية والإدارة يوهانس هان في دافوس.

خلال الاجتماع، أشار الجانبان إلى دور أذربيجان في زيادة أهمية ممر النقل بين الشرق والغرب، بالتالي، الممر الأوسط.

سلط الرئيس إلهام علييف الضوء على الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في أذربيجان.

وتم التأكيد أن أذربيجان تواصل جهودها الرامية إلى زيادة طاقة نقل البضائع عبر أراضيها.

وناقش الطرفان خلال المحادثة قضايا التعاون في مجال الطاقة واشيد بمساهمة أذربيجان في ضمان أمن الطاقة في أوروبا. وقيل أن الأعمال جارية في أذربيجان لنقل كميات إضافية إلى سوق الطاقة الأوروبية.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.