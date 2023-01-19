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    اقتصاد


    أذربيجان تشارك في معرض "الأسبوع الأخضر الدولي" بجناح خاص

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٣٧]
    أذربيجان تشارك في معرض

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    ستشارك أذربيجان بجناحها الخاص في معرض "الأسبوع الأخضر الدولي" السنوي في مجال الغذاء والزراعة والبساتين في مدينة برلين في 29-20 يناير.

    أفادت أذرتاج ان 15 شركة أذربيجانية متخصصة في منتجات النبيذ والفواكه المجففة والمياه المعدنية واللحم ومنتجاته والملح والشاي والحلويات ستشارك في المعرض تحت علامة "صنع في أذربيجان".

    يشار الى ان المعرض اكبر معرض في أوروبا وأذربيجان تشارك فيه للمرة الـ13.

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