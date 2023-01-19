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    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الإصلاحات الاقتصادية في أذربيجان

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٤٤]
    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الإصلاحات الاقتصادية في أذربيجان

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    التقى نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني صاحب محمدوف مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في السياسة والشراكات مارك بومان.

    وأكد نائب الوزير أن أذربيجان تولي أهمية لتطوير علاقاتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقال ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك موثوق وشدد على دعمه طويل الأجل والمستمر للتنمية الاقتصادية لأذربيجان.

    قدم صاحب محمدوف نظرة ثاقبة للتدابير المتخذة لتنويع الاقتصاد الأذربيجاني، وتطوير القطاع غير النفطي، وتشجيع الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

    أشاد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، مارك بومان، بالتعاون المثمر بين أذربيجان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأكد أن البنك يدعم الإصلاحات الاقتصادية في أذربيجان.

    وناقش الجانبان الوضع الحالي للشراكة وتنفيذ المشاريع المشتركة وتوجهات التعاون المستقبلي.

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