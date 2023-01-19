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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يشارك جلسة نقاش في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٥‎١]

    دافوس، 19 يناير (أذرتاج)

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في جلسة نقاش في موضوع "ممر النقل الاورواسي الأوسط: من الطريق الى الطريق السريع" أقيمت في اطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 19 يناير.

    أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني رد على أسئلة مدير الجلسة.

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