الرئيس الأذربيجاني يشارك جلسة نقاش في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٥١]
دافوس، 19 يناير (أذرتاج)
شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في جلسة نقاش في موضوع "ممر النقل الاورواسي الأوسط: من الطريق الى الطريق السريع" أقيمت في اطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 19 يناير.
أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني رد على أسئلة مدير الجلسة.
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