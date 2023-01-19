جيهون بايراموف يطلع نظيره الندرلاندي على الوضع في طريق لاتشين

باكو، 19 يناير (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونائب رئيس الوزراء الندرلاندي وزير الخارجية فوبكي هوكيسترا في 19 يناير.

أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي المسائل الإقليمية وعملية محادثات حول معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان، كذلك الوضع الحالي حول طريق لاتشين.

لفت بايراموف انتباه الجانب الندرلاندي الى ان أسباب الاعتصام المشروع لمواطني أذربيجان هي نهب الثروات الطبيعية الأذربيجانية وسوء استغلال طريق لاتشين، المخصص لمجرد الأغراض الإنسانية، مع استغلاله للأنشطة العسكرية والاقتصادية غير القانونية، ومخاطر الألغام التي أدت الى سقوط 282 أذربيجاني ضحايا للألغام التي تم إدخالها الى أراضي أذربيجان وزرعها فيها عن هذا الطريق.

كذلك قال بايراموف ان ادعاءات بوقوع "الكارثة الإنسانية" في المنطقة و"إغلاق" طريق لاتشين لا أساس لها من الصحة في حين مرت حوالي 800 مركبة منها سيارات لجنة الصليب الأحمر الدولية وقوات حفظ السلام الروسية المؤقتة وسيارات الإسعاف الارمينية عبر هذا الطريق دون أي مانع منذ انطلاق الاعتصام.

قال ان أذربيجان التي قدمت نص معاهدة السلام قبل أي طرف آخر، مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أرمينيا في هذا المجال.

كما اجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.