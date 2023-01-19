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    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وكوبا

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٣:١٩]
    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وكوبا

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية كوبا برونو ادواردو رودريغس باريليا في 19 يناير.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين اعربا عن ارتياحهما لتطوير العلاقات بين البلدين مشيرين الى وجود آفاق رحبة لتوسيعها. أشار الطرفان الى أهمية بدء عمل اللجنة الاقتصادية الأذربيجانية الكوبية الحكومية المشتركة لافتين الى ضرورة التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمارات والسياحة والصحة.

    ناقش الجانبان آفاق التعاون النشط في المنصات المتعددة الجوانب وفي اطار حركة عدم الانحياز. اعرب الجانبان عن ثقتهما في اسهام افتتاح سفارة أذربيجان في كوبا وتعيين السفير لأول مرة في تطوير العلاقات.

    كما اجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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