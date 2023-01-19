الرئيس الأذربيجاني: قريبا ستفتح منطقة تجارية حرة قرب الميناء البحري
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٣:٢٨]
باكو، 19 يناير (أذرتاج)
قريبا ستفتح منطقة تجارية حرة في باكو، التي تقع مباشرة بجوار الميناء البحري.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في جلسة نقاش بموضوع "الممر الأوسط الاورواسي: من الطريق الى الطريق السريع" في إطار منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في 19 يناير.
نأمل أن تكون هذه المنطقة الحرة مكانًا للتصنيع ومكانًا تجد فيه الشركات نفسها مناسبة للاستثمار ".
"إن تحسين مناخ الأعمال، بالطبع، هو أحد العوامل الرئيسية للنجاح". وأشار رئيس الدولة إلى أن جميع دول العالم، حتى الأكثر تقدمًا منها، تحتاج إلى استثمارات إضافية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٣:١٩]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٣:٠٨]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢١:٤٨]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٣:٢٨]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٣:١٩]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٣:٠٨]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٢٣]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٤٤]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٣٧]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٤]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٩]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٦:١١]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٨]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٥]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٩]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك